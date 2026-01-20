Готовил теракты в четырех городах: СБУ задержала бывшего правоохранителя, который работал на Россию. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Силовики на опережение задержали агента ГРУ РФ, который занимался подготовкой схронов со взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 20 января. Вражеские разведчики планировали использовать сделанные им самодельные взрывные устройства для подрывов авто украинских военных.

Как установило расследование, задание врага выполнял 55-летний экс-правоохранитель из Одесской области, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. После вербовки агент получил от ГРУ координаты схронов, где достал заготовки для трех самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины.

"Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из России. В основном такие "локации" находились на окраинах вышеупомянутых городов подальше от жилой застройки", – говорится в сообщении.

Впоследствии другие участники российской агентуры должны были прибыть в схроны, забрать из них взрывчатые средства и установить их под кузова авто военнослужащих.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, поэтапно задокументировали преступные действия экс-правоохранителя и его куратора. Одновременно с этим были изъяты и нейтрализованы все СВУ и другие средства поражения, спрятанные в тайниках.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента. Во время обысков у фигуранта также изъяты самодельные взрывные устройства вместе с комплектующими.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила восьмерых агитаторов российской агрессии в Украине. Среди них фигурирует чиновница суда и рецидивист, который четыре года прятался в подвале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили и задержали двух российских агентов. По заданию российских спецслужб они готовились атаковать украинских военных дронами-бомберами.

