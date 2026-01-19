Сотрудница суда, экс-работник оборонного завода и не только: СБУ разоблачила 8 коллаборационистов в разных областях. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила восьмерых агитаторов российской агрессии в Украине. Среди них фигурирует чиновница суда и рецидивист, который четыре года прятался в подвале.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в понедельник, 19 января. Задержанные поддерживали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Что известно

В Киеве задержан секретарь судебного заседания одного из столичных судов, которая оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины. Кроме этого, она ставила под сомнение существование украинской государственности и "защищала" полномасштабное вторжение РФ

В Херсоне разоблачен 46-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за убийство, а после захвата Бериславского района пошел на сотрудничество с врагом. Он занимался подготовкой к псевдореферендуму в регионе и вошел в состав оккупационного "избиркома № 809".

"Злоумышленник обходил дома местных жителей и агитировал их голосовать за "присоединение" Херсонщины к РФ", – говорят силовики. После деоккупации региона фигурант почти четыре года скрывался в подвале родственников, надеясь избежать правосудия.

В Запорожьеподозрение получил бывший работник оборонного предприятия, который в соцсетях призывал к оккупации областного центра. Он также агитировал в чатах к воздушным атакам рашистов на промышленные объекты региона, производящие дроны для украинских войскдля установления контактов с ФСБ для дальнейшей разведдеятельности.

В Житомирской области задержан организатор подпольной ячейки фейкового "народовластия", который с сообщникомпубликовали пропагандистские видео на собственном Ютуб-канале, где призывали не признавать субъектность украинского государства, легитимность его государственных органов и действующее законодательство.

В Винницкой области получил подозрение 57-летний певец, который выступал за "разделение" Украины и пытался дискредитировать борьбу украинского народа против российских оккупантов, и 55-летний охранник местной фирмы, который в соцсетях призвал рашистов продолжить обстрелы областного центра. А в Черкасской области СБУ задержала фигурантку, которая в соцсетях публиковала сообщения в поддержку ЧВК "Вагнер".

Сторонникам рашизма сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе сотрудники СБУ разоблачили и задержали двух российских агентов. По заданию российских спецслужб они готовились атаковать украинских военных дронами-бомберами.

