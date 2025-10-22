Готовил покушения на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: в Одессе приговорили к заключению агента РФ. Фото

В Приморском районном суде Одессы 22 октября огласили приговор Николаю Майоренко, обвиняемому в организации заказного убийства двух общественных активистов – Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает "Суспільне Одеса", при рассмотрении дела Майоренко признал свою вину и согласился на упрощенную процедуру. Сторона обвинения просила для него 15 лет заключения, однако суд учел признание подсудимого.

Детали дела

Суд признал 43-летнего львовянина Николая Майоренко виновным в покушении на заказное убийство из корыстных побуждений. По версии следствия, мужчина действовал по заданию российских спецслужб. В октябре 2024 года его задержали правоохранители при попытке передать "отчет" о якобы выполненном заказе на убийство одесского общественного деятеля Геннадия Бейбутяна.

Расследование установило, что Майоренко предложил наемнику 80 тысяч долларов за убийство активиста, передав фото, адрес и распорядок дня жертвы. Правоохранители инсценировали преступление, после чего задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли боевую гранату Ф-1 и телефон с перепиской с российским куратором.

Также выяснено, что обвиняемый должен был выполнить еще одно задание – организовать убийство активиста Демьяна Ганула. После оглашения приговора Майоренко заявил, что не намерен подавать апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, расследование убийства общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе завершено. Прокуроры направили обвинительный акт в суд в отношении 46-летнего военного из Киевской области по факту умышленного убийства из корыстных побуждений по заказу.

Также напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который планировал серию терактов в Одесской области. Предателем оказался 27-летний местный автомеханик, который искал "легких денег" в Telegram-каналах.

