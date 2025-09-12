Убийство Демьяна Ганула: прокуроры направили обвинительный акт в суд. Фото

Расследование убийства общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе завершено. Прокуроры направили обвинительный акт в суд в отношении 46-летнего военного из Киевской области по факту умышленного убийства из корыстных побуждений по заказу.

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Ему инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины:

– умышленное убийство из корыстных побуждений по заказу,

– незаконное обращение с оружием и боеприпасами,

– неявка вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток в условиях военного положения (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

Что установило расследование

Досудебное расследование установило, что 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы обвиняемый – 46-летний военнослужащий из Киевской области – произвел несколько выстрелов в известного активиста Демьяна Ганула.

Активист скончался на месте в результате двух огнестрельных ранений с повреждением головы и туловища.

В тот же день, в течение пяти часов, обвиняемого задержали по горячим следам.

Следствие также установило, что убийство было совершено по заказу неустановленных лиц, которые представлялись обвиняемому правоохранителями.

На самом же деле они действовали в интересах страны-агрессора России.

Для подготовки к преступлению обвиняемый в феврале 2025 года ушел в ежегодный отпуск.

Он арендовал в Одессе две квартиры, незаконно приобрел пистолет Макарова, боеприпасы и две ручные гранаты РГД-5, которые незаконно хранил во временных помещениях и носил с собой.

Совершить убийство до завершения отпуска фигуранту не удалось, поэтому он и не вернулся в воинскую часть.

Для расследования преступления немедленно была создана специальная группа из следователей Главного следственного управления Нацполиции и полиции Одесской области.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попало видео момента убийства Демьяна Ганула, записанное камерами наблюдения в центре Одессы. Преступление произошло на глазах нескольких прохожих.

