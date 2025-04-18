ГБР разоблачило 'схему' по фиктивному трудоустройству мужчин в центре Минобороны для уклонения от мобилизации

Государственное бюро расследований разоблачило схему с фиктивным трудоустройством мужчин в одном из центров Министерства обороны Украины с целью уклонения от мобилизации. Правоохранители сообщили о подозрении действующему офицеру, организовывавшему незаконное бронирование военнообязанных лиц.

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Подробности рассказали в ГБР. За свои "услуги" злоумышленник брал от 8 до 10 тыс. долларов США.

"За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Обериг", – говорится в сообщении.

Благодаря своим связям и служебному положению подозреваемый имел возможность влиять на должностных лиц ТЦК, которые вносили необходимые ему сведения в соответствующий реестр. В результате были фиктивно трудоустроены лица, которые не появлялись на рабочем месте и не выполняли никаких служебных обязанностей.

На данный момент следственные органы проводят проверку законности приказов об их назначении, а также устанавливают, получали ли эти лица заработную плату.

По предварительной информации, услугами злоумышленника могли воспользоваться не менее полусотни граждан. За свои незаконные действия офицер получал вознаграждение наличными, на банковские счета и в виде криптовалюты.

Правоохранители задержали фигуранта при получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 8 тысяч долларов США. Пока ему сообщено о подозрении в совершении повторного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды)

"Проведены обыски по местам жительства фигуранта, его сообщников, должностных лиц ТЦК и "клиентов". Изъяты документы о бронировании, переписке и других доказательствах получения взяток", – говорится в сообщении.

Сейчас рассматривается вопрос о применении мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование и устанавливается полный перечень лиц, имеющих отношение к преступлению, в частности, среди должностных лиц Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, ТЦК и правоохранительных органов.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении четырём организаторам противоправной схемы по переводу военнослужащих из передовой в тыловые воинские части. "Услуги" злоумышленников стоили 8 тыс. долларов. Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР сообщило о подозрении правоохранителю из Буковины, который помогал вывозить уклонистов в Молдову. Он предоставлял "клиентам" собственное авто, на котором они ехали к точке пересечения границы вне пункта пропуска в обход блокпостов.

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