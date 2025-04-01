ГБР разоблачило схему по переводу военнослужащих в тыловые подразделения: за услугу брали по 8 тыс. долларов. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем организаторам противоправной схемы по переводу военнослужащих с передовой в тыловые воинские части. За "услугу" с каждого "клиента" злоумышленники брали по 8 тыс. долларов.

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Среди подозреваемых – бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ, причастные к схеме чиновники ВСУ всех уровней. Подробности раскрыли на официальном сайте ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении четырём организаторам противоправной схемы, которые за деньги переводили военнослужащих с передовой в части, не задействованные в активных боевых действиях. Среди участников схемы – бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ", – говорится в сообщении.

Экс-чиновник использовал приобретенные во время пребывания в должности разветвленные связи. Он непосредственно коммуницировал и влиял на принятие незаконных решений военными руководителями – должностными лицами ВСУ всех уровней.

Свои "услуги" организаторы схемы оценивали в среднем в 8 тыс. долларов с каждого "клиента".

"Участники организованной группы были хорошо осведомлены о формах и методах деятельности оперативных и военных подразделений, поэтому разработали детальный механизм взаимодействия и принимали максимальные меры конспирации. Однако благодаря тщательной работе правоохранителей их действия удалось полностью задокументировать", – отметили в ГБР.

В настоящее время всем четырем фигурантам доложено о подозрении в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Каждому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также свои подозрения по ч. 1 ст. 369-2 УК Украины получили четверо военнослужащих, которые воспользовались "услугой" и перевелись в тыловые воинские части.

"В целом, в ходе досудебного расследования следователи ГБР проверяют более 150 фактов возможного незаконного перевода в тыл военных по этой схеме", – добавили в Госбюро расследований.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР сообщило о подозрении милиционеру из Буковины, который помогал вывозить уклонистов в Молдову. За половину от общей "таксы" в 10 тыс. долларов с человека он предоставлял "клиентам" собственное авто, на котором они ехали к точке пересечения границы вне пункта пропуска в обход блокпостов.

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