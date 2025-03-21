ГБР сообщило о подозрении милиционеру с Буковины, который помогал вывозить уклонистов в Молдову. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю из Черновицкой области, который помогал уклонистам избегать мобилизации. Он организовывал для военнообязанных мужчин незаконный выезд в Молдову.

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"Услуга" стоила до 10 тысяч долларов, чуть более половины забирал себе сотрудник правоохранительных органов. Подробности сообщили в ГБР.

К участию в противоправной деятельности милиционера привлек организатор схемы. Он вышел на будущего подельника через анонимные мессенджеры и предложил ему легкий заработок.

"Задачей чиновника было предоставлять уклонистам собственное авто и скоординировать их движение, в частности показать путь к украинско-молдавской границе в обход блокпостов. Добравшись до определенного места, мужчины должны были оставить автомобиль и пересечь границу пешком. За свою "помощь" правоохранитель получал 5,5 тыс. долларов США. Организатор брал с каждого уклониста до 10 тыс. долларов США", – отметили в ГБР.

Последний для подозреваемого "рейс" был назначен на 16 марта. Сначала все шло по обычному алгоритму. Однако за 2 км до границы пограничники остановили автомобиль, в котором ехали трое военнообязанных.

"Досудебное расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и других причастных к незаконной схеме. Правоохранитель подозревается в содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога", – отметили в Госбюро, не уточнив, какой размер залога установил суд.

Злоумышленнику грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Одесской области задержали правоохранителя, который организовал "схему" со списанием с воинского учета. Для своих "клиентов" он организовывал фейковые выводы ВВК для последующего признания их непригодными к военной службе.

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