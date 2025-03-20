На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'не доверяет работникам ТЦК и не хочет служить': как его наказали

Во Львове местного жителя признали виновным в уклонении от мобилизации. В ходе судебного заседания он заявил, что не доверяет работникам ТЦК и СП и не хочет служить в Вооруженных силах из-за страха за жизнь.

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Теперь ближайшие три года он проведет в тюрьме. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

Согласно материалам дела, житель областного центра не признавал результаты военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. На суде мужчина утверждал, что имеет проблемы со здоровьем, тем не менее возможностью пройти повторный медосмотр он не воспользовался.

Житель Львова прошел военно-врачебную комиссию еще в августе 2023 года. После этого ему вручили повестку на отправку в воинскую часть, которую он проигнорировал. В суде обвиняемый не признал свою вину.

По словам мужчины, он испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не признает заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Также он заявил, что не доверяет ТЦК и не хочет служить в ВСУ, потому что боится за свою жизнь.

Изучив все материалы и доказательства, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним,19 марта в Кременчуге Полтавской области мужчина выстрелил из травматического оружия в сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время попытки проверить документы у военнообязанного.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд избрал меру пресечения для военнослужащего, бросившего гранату на территорию территориального центра комплектования и социальной поддержки. До этого мужчина самовольно покинул воинскую часть и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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