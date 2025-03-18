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К "бизнесу" был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

Марина Лисничук
Расследование
2 минуты
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К 'бизнесу' был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

В Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

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У организатора изъяли несколько тысяч долларов наличными, его уже взяли под стражу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что преступную схему организовал 35-летний житель поселка Вилок. Его односельчанин-подросток должен был следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать "клиентов" к госгранице.

К "бизнесу" был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

Фигурантов правоохранители задержали на окраине этого населенного пункта, когда те собирались переправить через границу двух уклонистов.

Во время проведения неотложных следственных действий правоохранители изъяли $6000, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

К "бизнесу" был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

Переправщика задержали, а также сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. Галицким районным судом Львова ему избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 000 гривен. В случае доказательства вины закарпатца в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет

К "бизнесу" был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники нашли в Карпатах обессиленного и замерзшего уклониста, пытавшегося нелегально перейти в Румынию. Чтобы бежать из Украины, мужчина разработал маршрут, собрал необходимые вещи и даже надел камуфляж, надеясь не привлекать внимания, однако его план провалился из-за неблагоприятных погодных условий.

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