К 'бизнесу' был привлечен подросток: на Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. Фото

В Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

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У организатора изъяли несколько тысяч долларов наличными, его уже взяли под стражу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что преступную схему организовал 35-летний житель поселка Вилок. Его односельчанин-подросток должен был следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать "клиентов" к госгранице.

Фигурантов правоохранители задержали на окраине этого населенного пункта, когда те собирались переправить через границу двух уклонистов.

Во время проведения неотложных следственных действий правоохранители изъяли $6000, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

Переправщика задержали, а также сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. Галицким районным судом Львова ему избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 000 гривен. В случае доказательства вины закарпатца в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники нашли в Карпатах обессиленного и замерзшего уклониста, пытавшегося нелегально перейти в Румынию. Чтобы бежать из Украины, мужчина разработал маршрут, собрал необходимые вещи и даже надел камуфляж, надеясь не привлекать внимания, однако его план провалился из-за неблагоприятных погодных условий.

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