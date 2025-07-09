СБУ задержала российского информатора, который сливал врагу локации ВСУ на Изюмском направлении. Фото

В Харькове поймали информатора государства-агрессора, который собирал для российских оккупационных войск локации региональных пунктов базирования и маршруты перемещения Сил обороны Украины, в основном – на Изюмском направлении. Задания врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия.

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Пресс-служба СБУ сообщила о его задержании на официальном сайте 9 июля. Мужчине объявлено подозрение в нарушении ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Контрразведка Службы безопасности установила, что злоумышленник нашел свою неофициальную "работу" в Telegram, рассчитывая на "легкие" деньги.

После вербовки фигурант получал от оккупантов координаты, которые нужно было "проверить" и предоставить по ним агентурный отчет.

Под видом рабочих поездок по региону информатор фиксировал локации Сил обороны и обозначал расположение на Google-картах. Собранные данные он отправлял через анонимный чат в мессенджере.

"По имеющейся информации, враг планировал использовать соответствующие данные для подготовки обстрелов и попыток штурмовых прорывов на Харьковщине", – заявили в ведомстве.

Контрразведка СБУ задержала "шпиона" по месту жительства в областном центре. Изъят его мобильный телефон с доказательствами работы на Россию.

Материалы уголовного производства по состоянию на 9 июля уже были в суде. Злоумышленник находится под стражей, ожидая приговора. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух женщин, которые корректировали российские обстрелы Краматорска на Донетчине. Местные жительницы действовали порознь, но выполняли одинаковые задачи оккупантов.

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