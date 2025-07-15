Действовали в разных регионах: СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, готовивших теракты против военнослужащих. Фото

Украинские правоохранители задержали очередных агентов ФСБ, которые готовили теракты против военнослужащих Сил обороны. Шестеро злоумышленников по заданию россиян пытались убить защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

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Задержанным грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в разных регионах Украины. Все фигуранты были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы по поиску "легких" заработков.

В Киеве задержаны два члена организованной диверсионной группы, которые по заказу ФСБ пытались установить взрывчатку возле одной из воинских частей региона. Фигурантами оказались двое наркозависимых местных жителей, а их действия координировал арестант из следственного изолятора, который год назад поджег авто ВСУ.

К преступной деятельности он привлек своего сокамерника. Находясь за решеткой, оба рецидивиста продолжили выполнять заказы РФ и для этого привлекли двух сообщников на свободе.

В Виннице на горячем задержан агент РФ, когда он закладывал взрывчатку возле многоквартирного дома, где жили семьи военнослужащих. Задержанным оказался 19-летний житель Житомирщины, которого после вербовки куратор "отправил" в Винницу, где он забрал из хранилища взрывчатку для совершения теракта.

В Днепре СБУ и Нацполиция задержали супругов – агентов РФ, которые пытались взорвать местного воина ВСУ. Для совершения преступления фигуранты заманили военного "на свидание" якобы с сестрой воюющего на передовой украинского защитника. Перед "встречей" девушка якобы попросила забрать вещи "брата" у знакомого. На самом деле это был фигурант, передавший военнослужащему сумку со взрывчаткой. Сразу после передачи "посылки" оккупанты попытались дистанционно устроить взрыв, но стражи порядка обезвредили взрывчатку и задержали агентурную пару.

В Ривне задержали еще одного террориста, который по заказу России должен был взорвать автомобиль одного из военнослужащих Сил обороны. Для этого он заложил бомбу в салон служебного автомобиля и установил рядом скрытую камеру. С помощью видеоустройства оккупанты надеялись отследить прибытие военного на место запланированного теракта, чтобы ликвидировать его.

Всем фигурантам доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная организованной группой в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами, совершенное организованной группой). Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове поймали информатора государства-агрессора, который собирал для российских оккупационных войск локации региональных пунктов базирования и маршруты перемещения Сил обороны Украины. Задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия.

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