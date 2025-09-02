Фотографировал цеха: СБУ разоблачила российского 'крота' на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередного агента ФСБ, который передавал врагу разведданные о позициях украинских военных и объектах оборонной инфраструктуры в Донецкой области. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, 37-летний работник одного из местных заводов собирал и передавал информацию о ремонтных базах, где восстанавливали поврежденную технику ВСУ на Краматорском направлении.

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами.

После вербовки агент во время рабочих смен скрыто фотографировал цеха предприятия, выполнявшего оборонные заказы, в частности ремонт тяжелой бронетехники. Снимки с геолокацией он отправлял куратору через анонимный чат в мессенджере.

Разведданные россияне планировали использовать для новых ракетных ударов по оборонно-промышленным мощностям региона. Впрочем, СБУ сработала на опережение и не допустила утечки критически важной информации.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами шпионской деятельности – фото ремонтных помещений и переписку с представителями ФСБ.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агентку ФСБ, которая, по информации следствия, готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Злоумышленницу задержали, когда она проводила доразведку возле одного из оборонных учреждений. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

Сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу военной разведки РФ, которая корректировала обстрелы Киева. Кроме того, злоумышленники проводили диверсии в Одесской области. Их завербовала экс-преподавательница столичного университета, которая сбежала в Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!