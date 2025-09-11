Фиктивное усыновление и не только: полиция раскрыла новые схемы с детьми для переправки уклонистов за границу

Украинские правоохранители сталкиваются с новыми схемами, которые злоумышленники организовывают для незаконного выезда за границу уклонистов. Среди таких схем – фиктивное усыновление или перевозка детей в машинах вместе с беглецами, чтобы избежать контроля на транзитных дорогах.

Об этом рассказал заместитель главы департамента стратегических расследований Нацполиции Денис Лысенко. Он также отметил, что спрос на услуги по организации незаконного выезда за границу растет, соответственно растет и "смета" таких схем.

Как работает схема с детьми

"Есть уже и случаи, когда фиктивно усыновляют детей, чтобы иметь возможность выехать. Еще один вариант выглядит так (мы говорим об Одесской области): в машину садятся две женщины. Они прячут ребенка, а в придачу берут с собой уклониста. Вместе заезжают на транзитную дорогу, там пограничники выдают контрольный талон, где указано: в машине три человека", – рассказал правоохранитель.

Далее, в заранее оговоренном месте уклонист выходит из авто и убегает в сторону Молдовы, а женщины достают из тайника ребенка. Поскольку на выезде из транзитной зоны количество пассажиров совпадает с тем, что было на въезде, вопросов у пограничников не возникает, пояснил Денис Лысенко.

Сколько это стоит

Он отметил, что "запросов на незаконное пересечение границ становится значительно больше". И поэтому "услуга" с каждым годом дорожает. Более того – злоумышленники "в цену закладывают риск быть задержанным".

"Если, например, в 2022 году речь шла о цене до 3 тысяч долларов за одного человека, которого переведут или перевезут незаконно через границу (или бродом через реку, или через горы, или в тайнике автомобиля и т.д.), то в 2023-2024 годах мы увидели динамику роста цены. И в настоящее время она варьируется от 10 до 20 тысяч долларов США за одного человека. Все зависит от способа перемещения через границу", – рассказал правоохранитель.

Где именно прячут беглецов

По его словам, прячут уклонистов не только в легковых авто – тайники обустраивают также в фурах и автобусах. Так, в рейсовых автобусах люди прячутся между багажным отсеком и спальным местом второго водителя. А в фурах были случаи, когда уклонистов прятали в строительном мусоре.

Дело в том, что на трассах далеко не все авто проходят углубленный осмотр и сканируются соответствующими приборами. Поэтому контрабандисты выбирают разные машины и маршруты, хотя обычно они пытаются вообще обойти блокпосты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве правоохранители задержали "турагента", который, по информации следствия, организовывал уклонистам выезд за границу. Свои услуги злоумышленник оценил в 13,5 тысяч евро.

Также в Киеве правоохранители задержали чиновника Минобороны, который, по информации следствия, устраивал уклонистов на критически-важное предприятие ради бронирования. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч долларов США.

