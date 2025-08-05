Достал гранату и выдернул чеку: в Черкассах мужчина угрожал устроить взрыв и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. Фото и видео

Утром 5 августа в Черкассах мужчина угрожал сотрудникам районного ТЦК гранатой. В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку и пытался взять в заложники военнослужащих.

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На место происшествия прибыли правоохранители и взрыв удалось предотвратить. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасского РТЦК и СП.

Подробности инцидента

По информации территориального центра комплектования, во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков, военнослужащие ТЦК и СП остановили мужчину с целью проверки учетных данных. Во время общения с военнослужащими он начал угрожать гранатой и пытался взять в заложники сотрудников ТЦК.

На место происшествия прибыли правоохранители. В настоящее время с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На место инцидента также прибыли представители специальных служб для выяснения обстоятельств и разрешения данной ситуации.

"Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этого гражданина. Напоминаем, что совершение любого уголовного преступления влечет ответственность согласно действующему законодательству", – предупредили в черкасском ТЦК.

Кроме гранаты был пистолет

По информации издания "Суспільне Черкаси", около 10:00 утра мужчину задержали. Кроме гранат у мужчины обнаружили пистолет. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции области, перед задержанием с мужчиной продолжались переговоры.

Что предшествовало

Периодически в Украине возникают конфликты между представителями ТЦК и рядовыми гражданами. Во время мобилизационных мероприятий люди пытаются помешать работе военкомов, что не редко приводит к дракам и потасовкам. Более того, в некоторых случаях конфликты перерастают в массовые противостояния, которые заканчиваются задержаниями и возбуждением уголовных дел.

Напомним, в Ривненской области в селе Орловка военнообязанный ударил старшего солдата ТЦК и СП. На место прибыла полиция, пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, на Николаевщине в селе Бугское люди, вооруженные битами и металлическими трубами, напали на военных ТЦК и полицейского во время мероприятий оповещения. Вследствие столкновения есть пострадавшие среди гражданских и военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Виннице 1 августа произошел конфликт между ТЦК и местными жителями. Гражданские собрались возле стадиона и требовали выпустить задержанных мужчин.

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