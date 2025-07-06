На Ровенщине работника ТЦК избили из-за попытки проверить документы

На Ровенщине в селе Орловка военнообязанный ударил старшего солдата ТЦК и СП. На место прибыла полиция, пострадавшего доставили в больницу.

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Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили на странице Ривненского областного ТЦК и СП в Facebook. Инцидент, как отмечается, произошел в субботу, 5 июля, около 13:00.

В областном ТЦК информировали, что накануне в соответствии с приказом начальника "одного из районных" ТЦК группа военнослужащих осуществляла оповещение в селе Орловка по улице Дружбы.

"Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове", – говорится в сообщении ТЦК.

На место вызвали полицию. Пострадавшего военнослужащего был направлен в центральную районную больницу города Сарны.

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению открыто дело по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины.

"В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом", – говорится в сообщении ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге на Полтавщине мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК при попытке проверить у него документы. Военный получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. Стрелка 1977 года рождения задержала полиция.

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