'Для прокурора': на Прикарпатье адвокат требовал у клиента €18 тыс., его задержали. Фото

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали адвоката, которого подозревают в мошенничестве и вымогательстве взятки якобы для прокурора. По версии следствия, задержанный убеждал клиентов, что без передачи 18 тысяч евро им грозит реальный срок заключения.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура. Адвокату уже объявили подозрение в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Убеждал клиентов, что "договорится" с прокурором

По данным следствия, к адвокату обратились двое подозреваемых по делу о незаконной переправке людей через государственную границу Украины.

После ознакомления с материалами производства юрист знал, что прокурор в отношении одной из клиенток уже рассматривает возможность заключения соглашения о признании виновности с назначением наказания, не связанного с лишением свободы.

Однако своим клиентам адвокат подавал ситуацию иначе. Он убеждал их, что положительное решение возможно только после передачи денег якобы прокурору.

Сначала адвокат называл сумму от 15 до 20 тысяч евро, а впоследствии окончательно остановился на 18 тысячах евро.

Ссылался на "связи" во Львове

По информации прокуратуры, передавать средства любым должностным лицам адвокат не собирался. Следователи считают, что его целью было завладение деньгами клиентов.

Чтобы убедить людей отдать ему деньги, адвокат ссылался на якобы знакомства с руководством специализированной прокуратуры и необходимость "согласования вопроса" во Львове.

Таким образом он создавал у клиентов впечатление, что без взятки избежать реального заключения невозможно.

Адвоката задержали "на горячем"

13 мая 2026 года в Коломые адвокат получил от клиента 18 тысяч евро – это более 929 тысяч гривен по курсу НБУ.

Сразу после передачи денег правоохранители его задержали.

Адвокату инкриминируют мошенничество в крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение.

