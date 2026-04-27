Вымогали взятку $110 тысяч: на Полтавщине задержали 'на горячем' работников СБУ и адвоката

На Полтавщине 27 апреля правоохранители разоблачили на взятке двух работников СБУ и адвоката. Их задержали во время получения части неправомерной выгоды, которую они требовали от предпринимателя за прекращение уголовного преследования.

Информацию обнародовало НАБУ в своем официальном Telegram-канале. В ведомстве отметили, что операцию провели совместно с САП, и добавили:"Лица задержаны с поличным при получении второго транша".

По данным следствия, речь идет о сумме в 55 тысяч долларов.

Обстоятельства дела

Следствие считает, что начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области вместе с подчиненным организовали схему получения денег. Они действовали через посредника – адвоката. Тот, по версии правоохранителей, контактировал с предпринимателем и передавал требования.

Речь шла о 110 тысячах долларов. За эти деньги чиновники обещали заключить соглашение о признании виновности и фактически прекратить уголовное преследование компании. Ситуация выглядит довольно прямолинейно, хотя, конечно, окончательные выводы еще впереди.

Ход задержания

Правоохранителей задержали во время получения второй части взятки. Сумма этого транша составляла 55 тысяч долларов. Именно в этот момент их разоблачили детективы НАБУ и прокуроры САП.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Детали могут еще уточняться, но главное уже понятно – речь о задокументированном факте получения средств. Дальнейшая судьба подозреваемых будет зависеть от решений суда.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля правоохранители задержали "на горячем" помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тысяч долларов с человека. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

