Детей избивали, морили голодом и продавали в рабство: в Украине разоблачили трех горе-мам

В Днепре произошла ужасная трагедия – от голода умерла двухмесячная девочка. В настоящее время горе-маме погибшего ребенка сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Собственно, генпрокурор рассказал о трёх таких вопиющих случаях "общей трагедии – предательства детства матерями".

Днепр

"В Днепре двухмесячная девочка умерла от голода и истощения. С самого рождения она не получала даже самой необходимой заботы, в которой нуждается каждый младенец. Мать фактически игнорировала дочь. Даже когда состояние ребёнка стало критическим, она не обращалась за медицинской помощью. А уже после смерти дочери спрятала её тело в коляске в кладовке и ушла к знакомому вместе со старшим сыном", – рассказал Руслан Кравченко.

В его ведомстве обнародовали небольшой видеоролик с довольно жутковатыми кадрами реальных случаев издевательств родителей над собственными детьми.

Ровенская область

В Ровенской области горе-мать превратила собственных детей в наркокурьеров и живой товар.

"11-летнюю дочь и сыновей в возрасте 9 и 15 лет она продала за 30 тысяч гривен – вместо детства, учебы и будущего их планировали вывезти в Киев и эксплуатировать для попрошайничества. Дальнейшая судьба детей женщину не интересовала", – рассказал генпрокурор и добавил, что ранее свою старшую дочь эта женщина использовала в качестве наркокурьера.

Ивано-Франковская область

В Франковской области, как выяснилось, одна такая мать годами мучила собственного 15-летнего сына с ДЦП. Женщина "систематически злоупотребляла алкоголем и в состоянии опьянения избивала ребенка за отказ есть" и по другим "причинам".

"Во время очередного приступа мать наносила ребенку удары по лицу и коленям, а затем умышленно ударила его головой о стену. После того как насилие было раскрыто, мальчика госпитализировали. Сейчас он в больнице", – рассказал Руслан Кравченко.

Что дальше

Во всех этих случаях пострадавшие дети, а также их братья и сестры изъяты из семей. Матерям сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

"Но ответственность не может ограничиваться только непосредственными обидчиками. Когда дети умирают от голода, становятся жертвами эксплуатации или годами подвергаются насилию, это не просто приговор системе. Правовую оценку должны получить не только действия тех, кто совершал преступления, но и бездействие всех, кто был обязан защитить детей, имел для этого полномочия, но не выполнил свой долг. Тех, кто своим безразличием или служебной халатностью позволил детям остаться один на один с насилием", – отметил генпрокурор.

Другие случаи

По словам Руслана Кравченко, на днях в Винницкой области Офис генпрокурора в апелляционном суде добился"ужесточения наказания матери за смерть от голода её 10-летнего сына". Ранее суд приговорил эту горе-мать всего к 3 годам лишения свободы. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий, и апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и ужесточил наказание до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в детском доме семейного типа в Броварском районе Киевской области систематически издевались над пятью малолетними воспитанниками. За содеянное 50-летней матери-воспитательнице грозит до 15 лет лишения свободы – в частности, женщине инкриминируют пытки детей.

А в Деснянском районе Киева из семьи забрали ребенка, которого пытала собственная мать: женщина заставляла 9-летнего мальчика спать в туалете, кухонным ножом нанесла порезы на его голове, а также зажимала его пальцы в дверях.

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