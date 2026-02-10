Пытки и эксплуатация детей: воспитательнице детского дома на Киевщине сообщили о подозрении. Фото

В детском доме семейного типа в Броварском районе Киевской области систематически издевались над пятью малолетними воспитанниками. За содеянное 50-летней матери-воспитательнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщине уже объявили подозрение. Ей инкриминируют пытки (ч. 2 ст. 127), незаконное лишение свободы малолетних (ч. 2 ст. 146) и торговлю людьми с целью эксплуатации (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Подробностями поделились пресс-службы ОГПУ и ГУНП Украины.

Что происходило в детдоме?

Правоохранители установили, что в 2023–2024 годах подозреваемая:

применяла физическое и психологическое насилие;

ограничивала детей в еде, воде, обучении, медицинской помощи;

незаконно лишала их свободы;

принуждала к тяжелому труду и использовала для работы на чужих хозяйствах (что следствие квалифицирует как эксплуатацию и элементы торговли людьми).

Фигурантка издевалась над детьми вместе с еще одним лицом. По состоянию на 9 февраля следствие еще устанавливало, кто это был. Прокуратура также проверяет действия должностных лиц, которые должны были реагировать на факты насилия, но не сделали этого.

Пострадавшие – это дети в возрасте от 3 до 14 лет, лишенные родительской опеки.

Все пятеро пострадавших устроены в новый детский дом семейного типа Калиновской территориальной громады, где им оказывается необходимая помощь и надлежащее попечение.

"В делах, где речь идет о насилии над детьми, государство обязано действовать принципиально и бескомпромиссно.

Ответственность понесут не только те, кто непосредственно совершал преступления, но и должностные лица, которые в течение длительного времени не реагировали на пытки детей и не выполнили свой долг – их защиты. Прокуратура даст надлежащую правовую оценку действиям каждого", – предупредил руководитель Киевской облпрокуратуры Дмитрий Прокудин.

Пресс-служба добавила, что, по поручению главы ОГПУ, органы прокуратуры усилили защиту прав детей. Было создано 45 межведомственных групп. В течение месяца (с 12 декабря 2025 года) проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания; проведены проверки в отношении более 26 тысяч несовершеннолетних.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева из семьи забрали ребенка, которого пытала собственная мать. Женщина заставляла 9-летнего мальчика спать в туалете, кухонным ножом сделала порезы на его голове, а также зажимала его пальцы в дверях.

