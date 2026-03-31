Действовали в разных регионах: СБУ задержала группу пророссийских агитаторов в Украине. Фото

Сотрудники Службы безопасности задержали группу пророссийских агитаторов в разных областях Украины. Предатели оправдывали вооруженную агрессию Кремля и распространяли ложную информацию о Вооруженных силах.

Теперь агентам РФ грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 31 марта.

"Служба безопасности задержала еще четырех сторонников Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и распространяли фейки о Силах обороны нашего государства", – говорится в сообщении.

В частности, на Киевщине разоблачили администратора Telegram-канала, который распространял дезинформацию о ВСУ и призывал к срыву мобилизации. Кроме того, он фактически подстрекал врага к нанесению прицельных ударов по оборонительным объектам и критической инфраструктуре Украины.

На Херсонщине задержали женщину, которая отправляла электронные письма в государственные учреждения, в которых отрицала суверенитет и территориальную целостность Украины.

Следствие установило, что она называла полномасштабную агрессию РФ "гражданским конфликтом" и оправдывала временную оккупацию Крыма, части Донбасса, Запорожской области и левобережья Херсонщины.

А в Черкасской области сообщили о подозрении еще одному фигуранту, который в чатах популярного мессенджера распространял дезинформацию о деятельности Сил обороны и ситуации на фронте. Также он призывал российских военных продолжать обстрелы энергетических и теплогенерирующих объектов Украины.

На Закарпатье разоблачили интернет-агитатора, который в соцсетях продвигал идеи "отделения" западного региона Украины.

Проведенные по инициативе СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты их информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за посягательство на территориальную целостность государства и оправдание вооруженной агрессии России.

"Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

