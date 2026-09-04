Украинцы все реже выбирают эту страну ЕС: поток новых беженцев резко сократился

Германия остается одной из главных стран ЕС для украинцев, выехавших из-за войны, однако поток новых прибывших заметно ослабевает. В первом полугодии 2026 года количество украинских беженцев в стране с учетом выездов выросло лишь на 20,9 тыс. человек – против около 88 тыс. за весь 2025 год. А в июне за защитой в Германии обратились лишь 3919 граждан Украины.

Видео дня

Об этом пишет Tagesschau. Данные взяты из ответа федерального правительства Германии на парламентский запрос фракции "Левые".

При этом говорить о массовом оттоке украинцев из Германии пока нельзя. По состоянию на середину 2026 года в стране находилось около 1,35 млн украинских беженцев. Однако темпы прироста резко замедлились.

Германию выбирают все реже

За первые шесть месяцев 2026 года из Германии выехали 31 662 украинца. При этом за этот период количество украинцев, находящихся в стране под защитой, в чистом выражении увеличилось на 20 857 человек.

Для сравнения, за весь 2025 год чистый прирост составил около 88 тыс. человек. А в 2024 году этот показатель составлял около 108 тыс.

Таким образом, за половину 2026 года прирост оказался более чем в четыре раза меньше, чем за весь предыдущий год. Это свидетельствует о существенном охлаждении потока новых украинцев в Германию. Еще более показательна статистика за июнь. В течение месяца лишь 3919 граждан Украины подали заявления на получение защиты в Германии.

Сколько украинцев в Германии в 2026 году

Несмотря на замедление притока, украинцы остаются одной из крупнейших групп людей с защитным статусом в Германии. По данным правительства, в стране их около 1,35 млн.

При этом цифры могут отличаться в зависимости от того, какой именно статус и реестр учитывается. Например, по данным Eurostat, в конце июня 2026 года в Германии было около 1,286 млн граждан Украины со статусом временной защиты. Разница объясняется методологией учета и разными категориями людей, учитываемыми в статистике.

В Германии в целом стало меньше беженцев

Одновременно сокращается и общее количество беженцев в Германии. За первое полугодие 2026 года оно уменьшилось примерно на 20 тыс. человек – до 3,507 млн.

Федеральное министерство внутренних дел объясняет это несколькими причинами: люди самостоятельно покидают страну, часть иностранцев депортируют, а часть получает немецкое гражданство. Важным фактором также стало сокращение количества новых прибывших, в частности из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украину официально включили в перечень стран в немецком Положении о водительских удостоверениях. Это решение позволяет украинцам – в том числе беженцам – обменивать национальные документы на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!