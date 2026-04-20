'Бьют по Днепру в спину': кто из блогеров дестабилизирует прифронтовой город

В Днепре заявили о попытках дестабилизации ситуации в прифронтовом городе из-за деятельности отдельных блогеров. Речь идет об информационных атаках на фоне регулярных российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Ведь это может работать в интересах политических игроков.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко. Информацию обнародовало медиа.

Итак блогеры Игорь Лаченков (Лачен) и Тимофей Потеряйло (Кучер) распространяют контент, который имеет признаки враждебной пропаганды и направлен на расшатывание ситуации в Днепре. Фактически их деятельность происходит в интересах местного депутата Загида Краснова (Габибулаева).

В частности, речь идет о публикациях, дискредитирующих работу городских властей и коммунальных служб. По утверждению Денисенко, такие информационные кампании могут финансироваться, а их целью является подрыв доверия к местному управлению в условиях войны.

Отдельное внимание чиновник обратил на возможные связи Краснова с Россией. Он имеет родственные и, вероятно, бизнес-контакты в РФ, что вызывает дополнительные подозрения относительно мотивов информационной активности вокруг города.

Андрей Денисенко резко раскритиковал такие действия... Он отметил, что в условиях войны подобные информационные вбросы могут иметь последствия для безопасности прифронтового Днепра, который регулярно подвергается ракетным и дроновым атакам.

Напоминаем, что депутат Днепровского городского совета и лидер "Громадської сили" Загид Краснов (Габибулаев) подал ежегодную декларацию за 2025 год. В документе политик указал сотни тысяч долларов и евро и десятки миллионов гривен наличными, квартиру жены во Франции, десятки гектаров земли в аренде, 21 миллион дивидендов и 13 миллионов долга перед собственным сыном.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что публикации Telegram-канала "Лачен пишет", который имеет более полутора миллионов подписчиков, имеют признаки системных дискредитационных кампаний, использования агрессивной риторики и распространения нарративов, которые во время войны бьют по доверию к государству.

