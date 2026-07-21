Бывший командир 155-й ОМБр Лучанов не находился в отпуске на момент убийства братьев Мосейчуков: новые подробности дела

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не находился в отпуске 1 июля, когда, по данным следствия, были убиты братья Роман и Максим Мосейчуки. В то же время сам Лучанов ранее заявлял, что во время совершения преступления находился в отпуске и не мог отдавать соответствующие приказы.

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Об этом в комментарии hromadske сообщил заместитель начальника управления персоналом 21-го армейского корпуса Виктор Клюйко. По его словам, отпуск Лучанова длился с 22 по 28 июня, а 1 июля он не находился ни в отпуске, ни на больничном.

По данным следствия, братьев Мосейчуков убили 1 июля недалеко от полигона 155-й бригады в Полтавской области. При этом их похитили еще 27 июня – в период, когда Станислав Лучанов находился в отпуске.

Во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в отношении Лучанова прокурор Сергей Мирзоян заявил, что в убийстве братьев подозревают командира батальона Алексея Долголенко. По версии следствия, он мог действовать по приказу своего командира Станислава Лучанова.

Сам экс-командир 155-й ОМБр отрицает свою вину. Он рассказывал, что на момент совершения преступления находился в отпуске, поэтому не мог отдавать приказы относительно этих действий.

По словам Виктора Клюйка, после этого Лучанов оформил больничный на период с 6 по 9 июля. 11 июля его отстранили от исполнения обязанностей и объявили о самовольном оставлении части (СОЧ).

Напомним, в резонансном деле об убийстве братьев Мосейчуков правоохранители задержали девять исполнителей преступления. Также задержали комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал , что 11 июля стало известно: бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, самовольно покинувший воинскую часть, стал фигурантом дела об похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

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