"Бумажные" FPV-дроны на сумму свыше 47 млн грн: в Украине бывшего командира воинской части и его сообщников будут судить за "схему". Фото

В Украине предстанут перед судом бывший командир воинской части и его сообщники, которых обвиняют в присвоении более 47 млн грн бюджетных средств. Средства были направлены на закупку FPV-дронов и оптического оборудования.

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По данным следствия, часть беспилотников в военную часть фактически не поступала, а вместо дорогих прицелов поставлялись значительно более дешёвые изделия. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Детали дела

По версии следствия, в 2024 году тогда еще действующий командир воинской части организовал схему и привлек к ней трех военнослужащих. Они занимались планированием закупок, приемкой имущества и подготовкой необходимых документов.

К делу также привлекли гражданского лица, которое являлось конечным владельцем фиктивных компаний и через них взаимодействовало с поставщиками. В период с апреля по декабрь 2024 года участники схемы заключили 37 договоров на приобретение FPV-дронов и оптического оборудования.

"Однако беспилотники, за которые было уплачено десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменяли значительно более дешевыми изделиями", – говорится в сообщении.

Однако в документах фиксировалось, что все контракты якобы выполнены, а воинская часть получила предусмотренное договорами имущество. На основании этих документов поставщикам перечисляли средства из бюджета, а отсутствие техники или ее несоответствие заявленным характеристикам скрывали с помощью ложных сведений в официальной документации.

В результате таких действий государству нанесен ущерб в размере более 47 млн грн.

Что грозит виновным

Теперь фигурантам предъявлены обвинения в создании и участии в преступной организации, завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также в служебном подлоге. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили группу депутатов Киевского облсовета в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. Они оформили выплату более 3 млн грн через программу социальной поддержки "Турбота" – средства получили их родственники и доверенные лица, у которых не было для этого ни надлежащих оснований, ни подтверждающих документов.

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