В Киевском облсовете раскрыли схему на 3 млн грн: родственники депутатов "освоили" помощь нуждающимся

Украинские правоохранители разоблачили группу депутатов Киевского облсовета в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. Они оформили выплату более 3 млн грн через программу социальной поддержки "Турбота" – средства получили их родственники и доверенные лица, у которых не было для этого ни надлежащих оснований, ни подтверждающих документов.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Депутатам-мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что это за программа

Целевая программа "Турбота" разработана для жителей Киевской области, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, нуждаются в дорогостоящем лечении, перенесли тяжелые заболевания или потеряли близких. Она предусматривает право на получение разовой ежегодной материальной помощи.

Всего за 2021–2025 годы в рамках этой программы Департамент социальной защиты населения Киевской ОГА выплатил жителям региона почти 384 млн грн.

Как действовала схема

В течение 2021-2025 годов депутаты Киевского облсовета систематически подавали обращения о выделении материальной помощи своим родителям, родителям жен и другим близким лицам .

. Руководитель профильного отдела облсовета согласовывала эти заявления и готовила проекты распоряжений о выделении бюджетных средств без каких-либо оснований и обоснования сумм (среди получателей помощи была мать одного из депутатов, которая за последние годы приобрела недвижимость и дорогостоящий автомобиль на сумму свыше 3,5 млн грн).

(среди получателей помощи была мать одного из депутатов, которая за последние годы приобрела недвижимость и дорогостоящий автомобиль на сумму свыше 3,5 млн грн). Родственники фигурантов подавали лишь формальные документы (копии паспортов и пенсионных удостоверений) и неоднократно получали сотни тысяч гривен якобы на лечение .

. Выделенные средства перечислялись на карты, после чего их снимали наличными, переводили непосредственно депутатам-инициаторам или тратили на нецелевые нужды – в частности, на эстетическую медицину и стоматологию.

В ходе обысков в жилых помещениях, автомобилях и на рабочих местах у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, деньги, документация и черновые записи. В настоящее время девяти лицам – депутатам облсовета и их родственникам – сообщено о подозрении по ч. 3, 4 и 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают причастность других лиц к хищению средств.

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