СБУ задержала агента РФ, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины. Фото

Служба безопасности Украины в Хмельницкой области задержала агента ГРУ России, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты возле ТЦК. 30-летний местный безработный был завербован через Telegram-каналы, где искал "легкого заработка", однако теперь ему "светит" пожизненное заключение.

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Об этом 12 марта сообщила пресс-служба СБУ. По данным военной контрразведки украинской спецслужбы, в обмен на деньги враг поручил агенту организовать онлайн-трансляцию боевой активности на одном из военных аэродромов Хмельницкой области.

Для этого предатель оборудовал "наблюдательный пункт" прямо в собственном доме, расположенном вблизи режимного объекта Вооруженных сил Украины.

Задокументировано, как на крыше приватного домовладения фигурант установил видеокамеру с функцией удаленного доступа для ГРУ РФ.

Следующей агентурной задачей злоумышленника была подготовка подрыва самодельной взрывчатки возле местного ТЦК.

Мужчина получил детальные инструкции от российского куратора, в частности, по изготовлению взрывчатки из "подручных" средств и телефона.

Именно на этот гаджет оккупанты обязали своего агента установить специализированную программу удаленного слежения за его перемещением к потенциальной цели.

Таким образом ГРУшники планировали удаленно подорвать бомбу вместе с фигурантом, чтобы ликвидировать его как "лишнего свидетеля".

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его, предотвратив преступления.

После этого СБУ провела комплексные меры по защите локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяты телефоны, которые он использовал для сбора разведданных и коммуникации с российским ГРУ. Также у него обнаружен гаджет, которым он должен был снарядить взрывчатку для совершения теракта.

Следователи СБУ сообщили молодчику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские силовики задержали агентку России, которая по заданию врага следила за украинскими защитниками на территории региона. При этом ранее был разоблачен ее брат-предатель, "шпионскую работу" которого продолжала женщина.

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