Больше всего интересовали укрепрайоны: СБУ задержала агентку спецслужб РФ, которая шпионила за Силами обороны в Донецкой области. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жительницу Святогорска, которая работала на спецслужбы РФ и шпионила за Силами обороны в Донецкой области. Женщина передавала врагу данные о позициях украинских военных.

О задержании еще одной корректировщицы вражеского огня по защитникам Донетчины сообщили в пресс-службе СБУ. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как действовала агентка спецслужб РФ

Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали ее во время оккупации прифронтового города в начале полномасштабной войны. После освобождения города она осталась дома и получила дополнительные инструкции по конспирации от кураторов.

Впоследствии с ней через мессенджер установил контакт боевик спецподразделения "БАРС-16", который воюет на востоке Украины. Он поставил ей задачу собирать сведения о пунктах базирования украинских войск, маршрутах перемещения и огневых позициях на Лиманском направлении. Больше всего россиян интересовали укрепрайоны, маршруты и передвижения подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ.

Чтобы собрать данные для врага, агентка обходила местность и выспрашивала нужную информацию во время обычных разговоров с местными жителями. Ее действия сотрудники СБУ фиксировали на каждом этапе, что позволило своевременно защитить объекты Сил обороны от угрозы.

СБУ задержала и задокументировала преступления российской агентки

"Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агентки и заблаговременно обезопасили локации Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности", – говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали в собственном доме. Ей объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, житель поселка Приморское под Запорожьем помогал государству-агрессору обустраивать схроны со взрывчаткой в облцентре для российских агентурно-боевых групп. Наемник ФСБ РФ уже задержан и арестован без права внесения залога.

