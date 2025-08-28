СБУ задержала в Запорожье агента ФСБ, которому враг передавал взрывчатку для терактов с помощью дронов. Фото

Житель поселка Приморское под Запорожьем помогал государству-агрессору обустраивать схроны со взрывчаткой в облцентре для российских агентурно-боевых групп. Наемник ФСБ РФ уже задержан и арестован без права внесения залога.

О разоблачении мужчины 28 августа сообщила пресс-служба СБУ. Комплексные мероприятия сотрудники Службы безопасности проводили под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Что известно о злоумышленнике и его деятельности

68-летний житель прифронтового поселка был завербован противником. Близость его места жительства к передовой позволяла р*шистам переправлять самодельные взрывные устройства беспилотниками прямо во двор мужчины.

Агент забирал СВУ и отвозил их в город Запорожье, где делал тайники. Координаты он отправлял своему куратору.

По дороге предатель также отслеживал пункты базирования Сил обороны и направления их движения в сторону южного фронта.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала помощника оккупантов с поличным, когда тот обустраивал новый схрон.

Следователи считают, что злоумышленник попал в поле внимания ФСБ из-за знакомого из временно оккупированного Токмака, которому СБУ заочно сообщила о подозрении в феврале 2024 года.

"Во время обысков в квартире задержанного изъят смартфон, с помощью которого он общался с российским спецслужбистом", – проинформировали в спецслужбе.

Агенту государства-агрессора сообщено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По этой статье ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

