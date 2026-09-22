Более тонны каннабиса и сотни обысков: в Нацполиции рассказали об итогах операции "Джентльмены". Фото
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В ходе двух этапов общегосударственной спецоперации правоохранители изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Общая стоимость наркотической продукции, которую удалось не допустить на черный рынок, превысила 350 млн грн.
О результатах операции сообщила Национальная полиция Украины. При этом заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов подчеркнул, что правоохранители работали над ликвидацией наркоинфраструктуры еще на этапе выращивания и производства наркотиков.
Что было изъято в ходе спецоперации
Всего полицейские провели 968 обысков в 23 областях Украины. В ходе мероприятий правоохранители ликвидировали 23 нарколаборатории типа "гроубокс", задержали 96 человек, а ещё 181 фигуранту сообщили о подозрении.
Второй этап спецоперации прошел в сентябре. Полицейские провели 532 обыска в 23 областях и Киеве.
Незаконные посевы конопли преступники устраивали среди сельскохозяйственных культур, в лесополосах, на приусадебных и заброшенных участках, а также на территориях хозяйств.
В ходе этого этапа было изъято более 40 тысяч кустов конопли и 838 кг каннабиса. Кроме того, правоохранители обнаружили амфетамин, альфа-ПВП и другие наркотические вещества.
Также полицейские ликвидировали 12 гроубоксов, изъяли оборудование для выращивания и изготовления наркотиков, автомобили, более 5 млн грн в различной валюте, оружие, боеприпасы и взрывчатку.
В рамках второго этапа задержали 62 человека, а 107 фигурантам объявили о подозрении.
Плантация в Житомирской области
Один из крупнейших незаконных посевов обнаружили в Житомирской области. Коноплю выращивали среди подсолнечника, маскируя её от правоохранительных органов.
Во время сбора урожая полицейские задержали шестерых участников наркогруппировки. На плантации изъяли 570 кг каннабиса и 29 435 растений конопли. По данным полиции, подозреваемые находятся под стражей.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальная полиция Украины провела заключительный этап общегосударственной антинаркотической спецоперации "Рубикон".Правоохранители ликвидировали всю цепочку наркобизнеса — от промышленного производства и складской инфраструктуры до логистики, онлайн-сбыта и финансовых потоков.
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