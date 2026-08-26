Сотни обысков и подозрений: Нацполиция завершила масштабную спецоперацию по ликвидации наркоинфраструктуры в Украине

Национальная полиция Украины провела завершающий этап общегосударственной антинаркотической спецоперации "Рубикон". Правоохранители разрушили всю цепь наркобизнеса – от промышленного производства и складской инфраструктуры до логистики, онлайн-сбыта и финансовых потоков.

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К проведению операции было привлечено более 3500 правоохранителей, а результатом стало сообщение о подозрении 367 фигурантам. Подробности о масштабной операции обнародовали в Национальной полиции Украины.

Масштабный удар по наркобизнесу

Национальная полиция работала совместно с другими ведомствами и зарубежными партнерами. Координацию действий осуществляли Департамент борьбы с наркопреступностью и Главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур.

Силовикам удалось полностью ликвидировать разветвленную преступную инфраструктуру. По результатам операции были задержаны участники всех уровней – от лидеров группировок до курьеров и поставщиков.

Операция проходила в три этапа, за время которых силовики реализовали сотни следственных действий по всей стране. Первый этап осуществили в феврале 2026 года. Тогда был нанесен удар по промышленному изготовлению синтетических наркотиков и трансграничным поставкам. Проведено свыше 500 обысков, уничтожены 34 нарколаборатории и 74 склада, изъято более 27 млн доз.

Заключительным этапом стала операция в Киеве и 23 регионах. В целом прошло свыше 290 обысков. Изъято более 100 кг наркотических и психотропных веществ, закрыто 56 интернет-магазинов и 64 склада. Обвинения выдвинуты 98 фигурантам.

Итоговые результаты и изъятое имущество

Суммарно за три этапа спецоперации правоохранители провели 1209 обысков, ликвидировали 42 нарколаборатории и 134 склада с наркопродукцией. Также правоохранители остановили работу 56 онлайн-наркомагазинов.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 1 тонны готовых наркотиков и 22 тонны прекурсоров. Из этого сырья могли изготовить еще свыше 4 тонн веществ. Стражи порядка оценили изъятый массив по ценам черного рынка более чем в 540 млн гривен.

Кроме того, полицейские конфисковали наличные средства в различных валютах и 50 автомобилей, объявили о подозрении 367 фигурантам уголовных дел.

Международное сотрудничество

В спецоперации приняли участие свыше 3500 сотрудников различных ведомств. В их число вошли следователи и оперативники Нацполиции, специалисты по международному сотрудничеству, работники Гостаможслужбы, Госпогранслужбы, СБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы и ГСЧС.

Кроме того, успешный результат был достигнут благодаря международному взаимодействию. К операции привлекалось Центральное бюро расследований Польши и Служба антитеррористических операций.

От Молдовы участие в операции принимало Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Генерального инспектората полиции, Таможенная служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, правоохранительные органы Украины и Болгарии раскрыли международную сеть по контрабанде психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашей страны и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный канал контрабанды тяжелых наркотиков, поставлявшихся в страну из Европы. По данным следствия, преступная деятельность приносила ее организаторам от 15 до 20 миллионов гривен ежемесячно.

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