Обещали за $15 тыс. "решить вопрос" с ВВК: в Кривом Роге разоблачили директора и волонтера благотворительного фонда. Фото

Надежда Данищук
Расследование
В Кривом Роге правоохранители разоблачили схему, по которой военнослужащему за 15 тысяч долларов обещали помочь с прохождением военно-врачебной комиссии и оформить непригодность к службе. В деле фигурируют директор и волонтер благотворительного фонда, а также врач. Все трое уже получили подозрения.

Об этом сообщили в Офис генерального прокурора. По данным следствия, организаторы схемы обещали повлиять на членов ВВК, чтобы получить нужное решение.

Как работала схема

Следователи установили, что директор и волонтер благотворительного фонда искали мужчин, которые хотели избежать службы. Они узнали о военном, который самовольно оставил часть и стремился к освобождению. Через знакомого организаторы предложили ему "помощь".

Фигуранты уверяли, что имеют связи с членами ВВК и могут обеспечить нужный результат. Стоимость "услуги" составляла 15 тысяч долларов, 7 тысяч из которых нужно было заплатить заранее. Эти средства военный перечислил на криптокошелек, который уже контролировали правоохранители. Остальную сумму он должен был заплатить после оформления документов.

Получив деньги, подозреваемые организовали сопровождение в медучреждения в Кривом Роге и привлекли врача-нейрохирурга. По данным следствия, он без осмотра выдал заключение с ложными данными о состоянии здоровья.

Как сообщили в прокуратуре, этот врач уже является подозреваемым в другом производстве по изготовлению фиктивных медицинских документов. Он проводил фальшивые операции для оформления инвалидности. Сейчас нейрохирург находится под стражей.

Обыски и подозрения

Во время обысков у фигурантов изъяли телефоны, черновые записи, медицинские документы, более 3 тысяч евро наличными, а также автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR и Kia Sorento.

Директору фонда и волонтеру инкриминируют злоупотребление влиянием и подделку документов (ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 УК Украины), врачу – подделка документов (ч. 3 ст. 358 УКУ).

Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР поймало на взятке руководителя ВВК в Берегово. Он организовал схему оформления выводов о непригодности к военной службе. Во время обысков у него обнаружили сотни тысяч долларов наличных.

