ГБР поймало на взятке руководителя ВВК в Берегово: сколько денег у него нашли

В Закарпатской области в городе Берегово правоохранители поймали на взятке руководителя военно-врачебной комиссии (ВВК). Во время обысков у него обнаружили сотни тысяч долларов наличных.

Видео дня

Об этом сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. По его информации, операцию провели сотрудники ГБР совместно с СБУ и Нацполицией.

Задержание "на горячем"

По данным источника, злоумышленника задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды. Речь идет о Владимире Паука – врача-дерматовенеролога и председателя ВЛК при Береговской больнице.

По версии следствия, чиновник организовал схему оформления выводов о непригодности к военной службе. В частности, речь идет о помощи военнослужащему в получении соответствующего решения ВВК.

"По моей информации, его взяли с поличным во время получения неправомерной выгоды за помощь военнослужащему в получении соответствующего заключения ВВК", – написал депутат в сети.

Что обнаружили обыски

После задержания правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. Там обнаружили около 500 тысяч долларов наличными.

По словам Глаголы, следственные действия продолжаются, и окончательная сумма изъятых средств может возрасти.

На данный момент официальные комментарии правоохранительных органов по этому делу отсутствуют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!