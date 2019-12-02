Украинцев собрались уберечь от двойной компенсации при оплате горячей воды

В Верховной Раде разработали норму, которая призвана уберечь украинцев от двойной компенсации при оплате горячей воды.

Норма включена в законопроект №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

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В частности, законопроектом предлагается обязать органы определять особенности учета в тарифах на тепловую энергию для потребителя расходов на содержание и обслуживание тепловых пунктов (индивидуальных и центральных) с целью предотвращения двойной компенсации потребителями таких расходов.

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Речь, в частности, идет об органах, уполномоченных законом устанавливать порядки (методики) формирования тарифов на транспортировку, поставку тепловой энергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в указанном законопроекте №2458 норме об обязательстве украинцев оплачивать услуги ЖКХ без договора придумали замену.

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