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2 грудня • оновлено в 22:13
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Українців зібралися вберегти від подвійної компенсації під час оплати гарячої води

1.6т
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У Верховній Раді розробили норму, яка покликана вберегти українців від подвійної компенсації під час оплати гарячої води.

Норма включена в законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

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Зокрема, документом пропонується зобов'язати органи визначати особливості обліку в тарифах на теплову енергію для споживача витрат на утримання й обслуговування теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою запобігання подвійної компенсації споживачами таких витрат.

Українців зібралися вберегти від подвійної компенсації під час оплати гарячої води

Джерело фото: pixabay.com

Йдеться, зокрема, про органи, уповноважених законом встановлювати порядки (методики) формування тарифів на транспортування, постачання теплової енергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зазначеному законопроєкті №2458 нормі про зобов'язання українців оплачувати послуги ЖКГ без договору придумали заміну.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
ЖКХ тарифи комунальні послуги
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