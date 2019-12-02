Українців зібралися вберегти від подвійної компенсації під час оплати гарячої води

У Верховній Раді розробили норму, яка покликана вберегти українців від подвійної компенсації під час оплати гарячої води.

Норма включена в законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

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Зокрема, документом пропонується зобов'язати органи визначати особливості обліку в тарифах на теплову енергію для споживача витрат на утримання й обслуговування теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою запобігання подвійної компенсації споживачами таких витрат.

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Йдеться, зокрема, про органи, уповноважених законом встановлювати порядки (методики) формування тарифів на транспортування, постачання теплової енергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зазначеному законопроєкті №2458 нормі про зобов'язання українців оплачувати послуги ЖКГ без договору придумали заміну.

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