Норме об обязанности украинцев оплачивать услуги ЖКХ без договора придумали замену

В Верховной Раде разработали замену норме для украинцев оплачивать услуги ЖКХ даже без договора.

Об этом речь идет в законопроекте №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

Сейчас в действующем законе о ЖКХ содержится следующая норма: "Отказ потребителя (иного лица, которое в соответствии с договором или законом заключает такой договор в интересах потребителя) от заключения договора с исполнителем коммунальной услуги не освобождает его от обязанности оплаты фактически потребленной коммунальной услуги, предоставленной таким исполнителем".

В то же время в законопроекте №2458 предлагается заменить эту статью следующей:

"В случае, если совладельцы многоквартирного дома не приняли решение о выборе модели договорных отношений и не заключили с исполнителем коммунальной услуги соответствующий договор (кроме услуг по поставке и распределению природного газа и услуг по поставке и распределению электрической энергии), с ними заключается индивидуальный договор о предоставлении коммунальной услуги, является публичным договором".

То есть вводится понятие публичного договора.

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Такие договоры считаются заключенными, если в течение 30 дней с момента опубликования текста договора на официальном сайте органа местного самоуправления и / или на сайте исполнителя услуги, совладельцы многоквартирного дома не приняли решение о выборе модели договорных отношений и не заключили соответствующий договор с исполнителем коммунальной услуги.

При условии заключения публичных договоров о предоставлении коммунальных услуг исполнители коммунальных услуг размещают требования к качеству соответствующих услуг и другую необходимую информацию для каждого многоквартирного дома отдельно на официальном сайте органа местного самоуправления и/или на собственном сайте.

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В случае принятия совладельцами многоквартирного дома решения об избрании модели организации договорных отношений с исполнителем коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению природного газа и услуг по поставке и распределению электрической энергии) в соответствии с частью первой статьи 14 настоящего Закона и сообщения исполнителей коммунальных услуг о принятом решение за два месяца до даты заключения договора:

такой исполнитель обязан заключить с совладельцами договора о предоставлении коммунальных услуг по требованиям этой статьи Закона в соответствии с выбранной такими совладельцами договорной модели предоставления коммунальных услуг;

ранее заключенный с таким исполнителем договор о предоставлении коммунальной услуги досрочно прекращается с даты вступления в силу нового договору, заключенному с совладельцами.

Если за 30 дней до окончания срока действия договора, совладельцы многоквартирного дома не уведомят исполнителя соответствующей коммунальной услуги (кроме услуг по поставке и распределению природного газа и услуг по поставке и распределению электрической энергии) о принятии решения об избрании одной из моделей организации договорных отношений, определенной в части первой статьи 14 настоящего Закона, публичный индивидуальный договор о предоставлении коммунальной услуги, заключенный с таким исполнителем, считается продленным на очередной однолетний срок.

Публичные договоры о предоставлении коммунальных услуг с собственниками индивидуальных (усадебных) жилых домов считаются заключенными, если в течение 30 дней с момента опубликования текста договора на официальном сайте органа местного самоуправления и / или на сайте исполнителя услуги, такой владелец не совершил действий по отключению (отказа) от коммунальной услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам предрекают хаос с новыми договорами по услугам ЖКХ.

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