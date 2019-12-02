Нормі про обов'язок українців оплачувати послуги ЖКГ без договору придумали заміну

У Верховній Раді розробили заміну нормі для українців оплачувати послуги ЖКГ навіть без договору.

Про це йдеться в законопроєкті №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".

Наразі в чинному законі про ЖКГ міститься наступна норма: "Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов'язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем".

Водночас у законопроєкті №2458 пропонується замінити цю статтю наступною:

"У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку не ухвалили рішення про вибір моделі договірних відносин і не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг із постачання та розподілу природного газу та послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором".

Тобто вводиться поняття публічного договору.

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Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з часу опублікування тексту договору на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та/або на сайті виконавця послуги, співвласники багатоквартирного будинку не ухвалили рішення про вибір моделі договірних відносин і не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.

За умови укладення публічних договорів про надання комунальних послуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартирного будинку окремо на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному сайті.

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У разі ухвалення співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та послуг з постачання та розподілу електричної енергії) відповідно до частини першої статті 14 цього Закону та повідомлення виконавців комунальних послуг про прийнятому рішення за два місяці до дати укладення договору:

такий виконавець зобов'язаний укласти з співвласниками договору про надання комунальних послуг за вимогами цієї статті Закону відповідно до обраної такими співвласниками договірної моделі надання комунальних послуг;

раніше укладений з таким виконавцем договір про надання комунальних послуг достроково припиняється з дати набуття чинності нового договору, укладеного з співвласниками.

Якщо за 30 днів до закінчення терміну дії договору співвласники багатоквартирного будинку не повідомлять виконавця відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та послуг з постачання та розподілу електричної енергії) про ухвалення рішення про обрання однієї з моделей організації договірних відносин, визначеній у частині першій статті 14 цього Закону, публічний індивідуальний договір про надання комунальних послуг, укладений з таким виконавцем, вважається продовженим на черговий однорічний строк.

Публічні договори про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з часу опублікування тексту договору на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та/або на сайті виконавця послуги, такий власник не вчинив дій з відключення (відмови) від комунальної послуги.

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