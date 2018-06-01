Отпуск в Украине: сколько стоит снять жилье

В Украину пришло лето, а значит, цены на аренду курортного жилья скоро начнут ползти вверх. Пока стоимость адекватна, но с массовым периодом отпусков придет и логичное подорожание — на 10-15%.

Об этом пишет delo.ua.

Самым востребованным городом-курортом остается Одесса. Цены на жилье в этом городе в новом сезоне вырастут примерно на 10-12%. И если в 2017 году снять однокомнатную квартиру на сутки в июне стоило чуть больше 600 грн, то уже в новом сезоне придется заплатить почти 770 гривен. При этом самый пиковый месяц по ценам — август. Стоимость суточной аренды возрастет до 900 гривен. Годом ранее цена варьировалась в районе 800 гривен.

А вот пик цен на съем двухкомнатных квартир придется на июль. В 2017 году за двухкомнатные апартаменты арендодатели хотели около 1 000 грн, в 2018 году цены перешагнут отметку в 1 200 грн за сутки.

Если же рассматривать менее популярные направления — маленькие города-курорты, то цены в этих направлениях, довольно доступные. Исключение — Лазурное, где стоимость аренды будет достигать 1 700 гривен.

Дешевизну можно объяснить низким уровнем инфраструктуры, в первую очередь, дорог. Собственно, без этого добраться до курорта не получится, и шикарные условия в коттеджах ситуацию не спасут. Лишнее подтверждение тому — западная Украина: здесь ремонтом сначала занимались собственники бизнеса, теперь — местные власти, благодаря финансовой децентрализации.

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