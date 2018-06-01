Відпустка в Україні: скільки коштує зняти житло

В Україну прийшло літо, отже ціни на оренду курортного житла скоро почнуть повзти вгору. Поки вартість адекватна, але з масовим періодом відпусток прийде і логічне подорожчання - на 10-15%.

Про це пише delo.ua.

Найбільш затребуваним містом-курортом залишається Одеса. Ціни на житло в цьому місті в новому сезоні виростуть приблизно на 10-12%. І якщо у 2017 році зняти однокімнатну квартиру на добу в червні коштувало трохи більше 600 грн, то вже в новому сезоні доведеться заплатити майже 770 гривень. При цьому самий піковий місяць за цінами - серпень. Вартість добової оренди зросте до 900 гривень. Минулого року ціна варіювалася в межах 800 гривень.

А от пік цін на знімання двокімнатних квартир припаде на липень. У 2017 році за двокімнатні апартаменти орендодавці хотіли близько 1000 грн, у 2018 році ціни перетнуть позначку в 1200 за добу.

Якщо ж розглядати менш популярні напрямки - маленькі міста-курорти, то ціни в цих напрямках досить доступні. Виняток - Лазурне, де вартість оренди досягатиме 1700 гривень.

Дешевизну можна пояснити низьким рівнем інфраструктури, в першу чергу, доріг. Власне, без цього дістатися на курорт не вийде, і шикарні умови в котеджах ситуацію не врятують. Зайве підтвердження тому - західна Україна: тут ремонтом спочатку займалися власники бізнесу, тепер - місцева влада, завдяки фінансовій децентралізації.

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