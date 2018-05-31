Законная уловка: как украинцы могут увеличить отпуск

В Украине закон дает возможность продлить отпуск за счет дополнительных дней.

Их выделяют за особый характер труда, вредные условия или ненормированный рабочий день, пишет UBR.ua.

Продлить отпуск можно за счет дополнительных дней pixabay.com

В частности, кроме основного ежегодного отпуска закон об отпусках предусматривает еще три вида дополнительного отдыха:

• ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда (ст.7);

• ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, например, за ненормированный рабочий день, за работу за компьютером и т.п. (ст.8);

• другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством, например, за выслугу лет госслужащим.

Работник, имеющий право на несколько дополнительных отпусков, должен выбрать один из них. Например, за ненормированный день или за работу с компьютером.

Из этого списка видно, что большая часть украинцев может воспользоваться своим правом на дополнительный отпуск по причине работы за компьютером. Для них, по словам юриста Инессы Летич, отпуск может быть увеличен до 4 дней.

Как пояснила юрист Александра Чигрина, дополнительный отпуск за особенный характер труда предоставляется отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, продолжительностью до 35 календарных дней.

Список таких производств, работ, профессий и должностей утверждается Кабинетом министров Украины.

"Работники, которые работают на электронно-вычислительных машинах и вычислительных машинах - она связана с повышенным зрительным и нервно-эмоциональным напряжением, поэтому такую работу относят к работе с особенным характером труда. Конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска должна устанавливаться коллективным или трудовым договором, в соответствии от времени занятости работника", — говорит Чигрина.

Только выбить такой отпуск непросто. Ведь закон требует, чтобы работа за компьютером занимала как минимум более 50% рабочего времени. А такой учет часов, проведенных за монитором, практически нигде не ведется. Никаких официальных форм отчетности на сей счет не существует.

"Поэтому здесь все зависит от доброй воли работодателя. Чаще всего дополнительный отпуск сотрудникам дают западные компании, для которых лишние 4 дня большой роли не играют, а портить отношения с сотрудниками и проверяющими они не хотят. Ведь не предоставление такого дополнительного отпуска — это нарушение", — отметила Инесса Летич.

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