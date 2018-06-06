Дмитрий Исаенко: Детские сады смогут открываться в каждом доме уже с этой осени

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко в интервью изданию OBOZREVATEL рассказал, при каких условиях уже с осени этого года детские сады и другие учреждения дошкольного образования будут размещать в жилых домах.

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко

- Дмитрий Валерьевич, в чем главная особенность нового ДБН В.2.2-4:201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования"?

- После вступления в силу этой осенью обновленных норм дошкольные учреждения, а в это понятие входят детясли, детсады и собственно учреждения начального образования, смогут открываться едва ли не в каждом жилом доме. Располагаться они смогут на 1-2 этажаx таких зданий. В народе их назвали “встроенными”.

Хочу отметить, что действующая до сих пор нормативная база допускает встроенные помещения такого функционального назначения, но со значительными ограничениями. В частности, малочисленные группы детей могут находиться внутри жилых зданий с ограничением пребывания в них до 4-х часов. Все иные форматы на сегодняшний день требуют размещения таких учреждений в отдельно стоящих зданиях на территории не менее 0,7 га, с определенной высотой помещений и массой других жестких требований.

Такие ограничения за последние пару десятков лет привели к тому, что в Украине открытие нового детсада или школы превращается в событие государственного масштаба. Чаще всего их возведение финансируется из государственного или местного бюджета.

Что же касается новой застройки, то по понятным финансовым соображениям компании не спешат возводить помещения для дошкольных учреждений. А даже если они и предоставляют отдельные здания для этой цели, то бюрократическая волокита в кабинетах чиновников оставляет огромные жилмассивы без возможности детям воспитываться и учиться рядом с домом.

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко

- Расскажите детальнее, где могут располагаться дошкольные учреждения и с каким количеством детей?

- Согласно обновленным ДБН, дошкольные учреждения могут располагаться:

- во встроенных помещениях для яслей, яслей-садов, детских садов численностью до 80 мест (а это 2-4 группы) в 1-2 этажах жилых домов;

- встроенно-пристроенных помещений вместимостью до 120 мест (это 6 групп) в 1-2 этажах;

- пристроенных к глухим торцам жилых домов помещениях вместимостью до 160 мест (8 групп).

Таким образом, малочисленные группы могут размещаться внутри жилых зданий на нижних этажах. А вот полноценные детсады, аналогичные по численности государственным (муниципальным) учреждениям, будут требовать возведения пристроек. Но, заметим, не отдельно стоящего здания.

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко

- На что повлияют новые ДБН?

- Перенимая всё хорошее из прошлого опыта, разработчики в новых нормах расширяют понятие встроенных учреждений, но сопровождают его серией строгих требований по санитарным и пожарным нормам. Справедливости ради, стоит отметить, что предъявлялись они и ранее – по площади и высоте помещений, освещению, числу лестниц, отдельным входам и путям эвакуации, экологичности строительных материалов, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, звукоизоляции и т.д.

Размещение детских садов в жилых зданияx положительно скажется на инфраструктуре. Кроме того, что эта норма узаконит уже существующие частные заведения, она, к тому же, соответствует зарубежному опыту. Например, в Канаде детские сады в жилых домаx — это совершенно привычная практика.

Есть в ДБН и другие инновационные положения в части образовательных учреждений. Так, отмечена необходимость снижения энергозатрат на отопление путем применения более высоких показателей термического сопротивления ограждающих конструкций и установки приборов терморегуляции. Перечислены и требования к остальным помещениям – пищеблоку, медкабинету, бассейну, техническим комнатам.

Прогулочная зона для детей должна быть озеленена и отделена специальным ограждением от всей остальной территории.

Относительно площадок может возникнуть вопрос: если детский сад под 80 мест будет располагаться в жилом доме, то какой участок может оказаться выделенным для прогулок детей? В практической плоскости этот момент может быть разрешен, вероятно, благодаря другому пункту новых норм. А именно – о парковках. Их планируется выносить за пределы придомовых территорий. Дворы должны быть очищены от машин. А это значит, что для детских площадок, в том числе, и в пределах садиков, освободится дополнительное место.

Что еще касается дошкольных учреждений, то в них будет увеличена площадь на одного ученика: с 2 до 3 метров. Кроме того, строительные нормы идут в ногу с образовательной реформой. Они будут предполагать вместо советской системы рассадки учеников по партам проведение урока за круглым столом, то есть в рамках концепции "открытого пространства", внедряемого с будущего учебного года в младшей школе.