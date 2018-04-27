Дмитрий Исаенко: жизнь украинцев станет более европейской

В Украине разработали новый проект государственных строительных норм (ГСН) "Планирование и застройка территорий", направленный на улучшение благоустройства всех типов населенных пунктов.

Более того, для каждого из них расписали специальные и максимально подходящие критерии, отмечает вице-президент Конфедерации строительства Украины Дмитрий Исаенко в блоге на "Обозревателе".

По его словам, проект ГСН, утвержденный Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства содержит много революционных новшеств, которые сделают проживание украинцев более комфортным и европейским.

Так, к примеру, в населенных пунктах установлены максимальные проценты застройки земельных участков. При высоте дома 11 этажей и выше, согласно новым строительным нормам, не разрешается застраивать участок более чем на 30%, при высоте 9-10 этажей — на 35%, шесть-восемь этажей — 40%, четыре-пять этажей — 45%, до трех этажей — 50%.

"Действовавшие ДБН 360-92** не содержали подобных ограничений, поэтому мы и наблюдаем массовые застройки практически по всему периметру", — поясняет Исаенко.

Кроме того, если сейчас граничный показатель плотности населения микрорайона (450 человек на гектар) допускается повышать не более, чем на 20% в крупных городах и только при условии размещения подземных и/или многоэтажных гаражей с авто- и велосипедными стоянками, встроенно-пристроенными учреждениями дошкольного образования, создания открытых террас и так далее, то новые нормы предусматривают увеличение в два раза размера площадок на одного человека для отдыха и в десять раз для занятий физкультурой.

Еще одно важное новшество — это увеличение на 30% количества мест для стоянок автомобилей. Что касается жилых кварталов площадью до 3 га, то там, наоборот, введены ограничения в парковке автомобилей для создания возможностей беспрепятственной работы специального транспорта (машин скорой помощи, полиции, пожарных).

В разделе новых ГСН "Транспортная инфраструктура" также предусмотрен ряд нововведений. В частности, речь идет о создании системы пешеходных маршрутов, которые необходимо формировать с учетом особенностей лиц с ограниченными физическими возможностями, доступности к общественному транспорту, применении тактильных поверхностей для ориентации людей с недостатком зрения, оборудовании пандусами ступенек и пешеходных дорожек через проезжую часть.

"С учетом европейского опыта урегулирован вопрос обеспечения велосипедного движения, который рассматривается как альтернатива общественному транспорту. Введено понятие "транспортно-пересадочные узлы", которые являются важной составляющей транспортной системы в странах Европы и выполняют функцию распределения пассажиропотоков в местах пересадки между разными видами транспорта", — добавляет Исаенко.

Также вице-президент Конфедерации строительства Украины обращает внимание на то, в обновленных нормах установлена максимально допустимая высота (этажность) жилого строения в зависимости от численности и квалификации населенного пункта.

Так, сельские населенные пункты численностью до 1000 человек могут застраиваться исключительно усадебными жилыми домами, а численностью свыше 1000 человек имеют право на усадебную застройку и многоквартирные жилые дома высотой до 12 метров (до четырех этажей включительно).

Поселок городского типа, в свою очередь, ограничен возведением усадебной застройки и многоквартирных жилых домов высотой до 15 метров (до пяти этажей включительно).

В городах численностью до 50 тысяч человек теперь можно строить усадебные дома и многоквартирные жилые дома высотой до 27 метров (до девяти этажей включительно), а в городах численностью 50-100 тысяч жителей — усадебная застройка и многоквартирные жилые дома высотой до 48 метров (до 16 этажей включительно). В городах же, где живет более 100 тысяч человек, высотность многоквартирного жилого строения устанавливается документацией по пространственному планированию.

"Добавлю, что если до сих пор в строительной отрасли действовали только "красные и желтые линии", то в новых ДБН дополнительно введены такие понятия, как "голубые линии" и "зеленые линии". "Голубые линии" — это линии высоты и силуэта застройки в населенных пунктах, а "зеленые линии" — это ограничения строительства в зеленых, ландшафтных и рекреационных зонах", — подытожил Исаенко.