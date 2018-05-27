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Дмитрий Исаенко рассказал, что нужно проверять инвестору при выборе застройщика

1.4тЧитать новость на украинском

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко объяснил, какую информацию и документы нужно проверять украинцам при выборе застройщика.

Об этом Исаенко написал в своем блоге на OBOZREVATEL.

“Здесь могут пригодиться разные методы: погружение в тематические форумы, расспросы соседей, друзей, знакомых, статьи в СМИ, проверка репутации компании и ее владельцев по всевозможным реестрам - благо, они сейчас в открытом доступе", - пишет Дмитрий Исаенко.

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"Начинать нужно с проверки документов, которые должен предоставить любой застройщик, законно ведущий свой бизнес в Украине. Для этого зайдите на сайт строительной компании. Как правило, надежные и крупные фирмы считают правилом хорошего тона поддерживать свой официальный интернет-ресурс необходимыми материалами. На нем и будут размещены сканы основных разрешительных документов", - добавляет эксперт.

Прежде всего, отмечает Дмитрий Исаенко, это разрешение на строительство. Это главный документ, который выдается инспекцией ГАСК (Государственный архитектурный строительный контроль).

“Его наличие само по себе свидетельствует о том, что несколько других важных разрешений (проект, экспертиза, целевое назначение земельного участка) оформлены надлежащим образом", - продолжает эксперт.

"Разрешение на строительство дает право застройщику продавать квартиры. Важно, чтобы разрешение было действующим, так как бывают случаи, когда оно сначала было выдано, а затем, в результате проверки, отменено. Проверить наличие действующего разрешения на строительство можно на сайте инспекции архитектурного строительного контроля”, - добавляет он.

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Также Дмитрий Исаенко акцентировал внимание, что выбирая объект для инвестирования, в приоритете стоит рассматривать крупную строительную компанию, у которой априори больше ресурса для того, чтобы закончить начатые проекты.

Он привел список десяти застройщиков в Киеве, которые занимают 80% всего строительного рынка. Это и есть те самые крупные фирмы, на которые, по его мнению, стоит ориентироваться:

  • КП "Киевгорстрой"

  • ГП "Укрбуд"

  • Корпорация "Столица"

  • "KAN Development"

  • "Perfect Group"

  • "Інтергал-Буд"

  • "SAGA Development"

  • "Лико-холдинг"

  • "ДСК 4"

  • "Геос"

“Стоить заметить, что стоимость квадратного метра у них несколько дороже, чем у других, менее крупных фирм - но такова цена их надежности. Разницу в стоимости также можно объяснить и демпингом цен, на который вынуждены идти мелкие компании, дабы выживать и пытаться конкурировать на рынке”, - резюмирует вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко.

Персона
Исаенко Дмитрий Валерьевич
Место
Украина
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