Дмитрий Исаенко рассказал, что нужно проверять инвестору при выборе застройщика

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко объяснил, какую информацию и документы нужно проверять украинцам при выборе застройщика.

Об этом Исаенко написал в своем блоге на OBOZREVATEL.

“Здесь могут пригодиться разные методы: погружение в тематические форумы, расспросы соседей, друзей, знакомых, статьи в СМИ, проверка репутации компании и ее владельцев по всевозможным реестрам - благо, они сейчас в открытом доступе", - пишет Дмитрий Исаенко.

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"Начинать нужно с проверки документов, которые должен предоставить любой застройщик, законно ведущий свой бизнес в Украине. Для этого зайдите на сайт строительной компании. Как правило, надежные и крупные фирмы считают правилом хорошего тона поддерживать свой официальный интернет-ресурс необходимыми материалами. На нем и будут размещены сканы основных разрешительных документов", - добавляет эксперт.

Прежде всего, отмечает Дмитрий Исаенко, это разрешение на строительство. Это главный документ, который выдается инспекцией ГАСК (Государственный архитектурный строительный контроль).

“Его наличие само по себе свидетельствует о том, что несколько других важных разрешений (проект, экспертиза, целевое назначение земельного участка) оформлены надлежащим образом", - продолжает эксперт.

"Разрешение на строительство дает право застройщику продавать квартиры. Важно, чтобы разрешение было действующим, так как бывают случаи, когда оно сначала было выдано, а затем, в результате проверки, отменено. Проверить наличие действующего разрешения на строительство можно на сайте инспекции архитектурного строительного контроля”, - добавляет он.

Также Дмитрий Исаенко акцентировал внимание, что выбирая объект для инвестирования, в приоритете стоит рассматривать крупную строительную компанию, у которой априори больше ресурса для того, чтобы закончить начатые проекты.

Он привел список десяти застройщиков в Киеве, которые занимают 80% всего строительного рынка. Это и есть те самые крупные фирмы, на которые, по его мнению, стоит ориентироваться:

КП "Киевгорстрой"

ГП "Укрбуд"

Корпорация "Столица"

"KAN Development"

"Perfect Group"

"Інтергал-Буд"

"SAGA Development"

"Лико-холдинг"

"ДСК 4"

"Геос"

“Стоить заметить, что стоимость квадратного метра у них несколько дороже, чем у других, менее крупных фирм - но такова цена их надежности. Разницу в стоимости также можно объяснить и демпингом цен, на который вынуждены идти мелкие компании, дабы выживать и пытаться конкурировать на рынке”, - резюмирует вице-президент Конфедерации строителей Украины Дмитрий Исаенко.