Аренда в Украине: как риэлторы кидают клиентов и государство

Документы созданы не для того, чтобы усложнить жизнь граждан, а для их безопасности. Так, подписанный акт выполненных работ гарантирует обеим сторонам сделки соблюдение прав и обязанностей. То есть если что-то пойдет не так, при наличии документа, можно будет выиграть суд и восстановить справедливость.

Однако в Украине до сих пор не принято выполнять законы в полной мере — даже половина риэлторов не подписывает акты выполненных работ, оказывая помощь в поиске жилья для аренды. От этого страдают и их клиенты, и государство, которое не получает налогов от таких сделок, пишет domik.ua.

Акт выполненных работ доказывает факт предоставления услуг по поиску арендного жилья риэлтором в утвержденные с клиентом сроки. В части 1 статьи 638 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) зафиксировано, что такой документ подтверждает потребление предоставленной услуги арендатором.

В инфографике показан средний процент агентов, которые составляют акт выполненных работ при сдаче жилой недвижимости в аренду в разных городах Украины

Самый высокий процент риэлторов, оформляющих акт выполненных работ при сделке на аренду квартиры, выявлен в Киеве, Виннице, Ривном, Хмельницком и Ужгороде — 40%. Остальные 60% игнорируют процедуру — возможно, из-за стремления минимизировать свою налоговую ответственность перед государством.

В Кропивницком, Чернигове, Ивано-Франковске и Черкассах 30% риэлторов оформляют акт выполненных работ, тем самым подтверждая, что клиенту были предоставлены услуги по поиску арендного жилья. В Полтаве при этом такой документ подписывают не больше 35% агентов.

По данным агентств недвижимости, минимальные показатели прослеживаются в Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Житомире, Запорожье, Сумах и Тернополе. Здесь оформление акта выполненных работ осуществляют 20% риэлторов. При этом в Луцке, Черновцах, Николаеве и Херсоне документ при оформлении сделки на аренду жилья подписывают 25% агентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, только 20% собственников жилья, сдающих квартиры в аренду, платят подоходный налог.