Оренда в Україні: як ріелтори кидають клієнтів і держава

Документи створені не для того, щоб ускладнити життя громадян, а для їх безпеки. Так, підписаний акт виконаних робіт гарантує обом сторонам угоди дотримання прав і обов'язків. Тобто якщо щось піде не так, при наявності документа, можна буде виграти суд і відновити справедливість.

Однак в Україні досі не прийнято виконувати закони повною мірою - навіть половина ріелторів не підписує акти виконаних робіт, надаючи допомогу в пошуку житла для оренди. Від цього страждають і їх клієнти, і держава, яка не отримує податків від таких угод, пише domik.ua.

Акт виконаних робіт доводить факт надання послуг з пошуку орендного житла ріелтором в затверджені з клієнтом терміни. У частині 1 статті 638 Цивільного кодексу України (ЦКУ) зафіксовано, що такий документ підтверджує споживання наданої послуги орендарем.

В інфографіці показаний середній відсоток агентів, які складають акт виконаних робіт при здачі житлової нерухомості в оренду в різних містах України

Найвищий відсоток ріелторів, що оформляють акт виконаних робіт при угоді на оренду квартири, виявлено в Києві, Вінниці, Рівному, Хмельницькому та Ужгороді - 40%. Решта 60% ігнорують процедуру - можливо, через прагнення мінімізувати свою податкову відповідальність перед державою.

У Кропивницькому, Чернігові, Івано-Франківську та Черкасах 30% ріелторів оформляють акт виконаних робіт, тим самим підтверджуючи, що клієнту було надано послуги з пошуку орендного житла. У Полтаві при цьому такий документ підписують документи не більше 35% агентів.

За даними агентств нерухомості, мінімальні показники простежуються в Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Житомирі, Запоріжжі, Сумах і Тернополі. Тут оформлення акту виконаних робіт здійснюють 20% ріелторів. При цьому в Луцьку, Чернівцях, Миколаєві та Херсоні документ при оформленні угоди на оренду житла підписують 25% агентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки 20% власників житла, що здають квартири в оренду, сплачують прибутковий податок.