Квартиру, купленную у юрлица, могут забрать: как покупателю не допустить ошибок
ПРЕДСТАВЬТЕ! СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МОГ СБЕРЕЧЬ ДЕНЕГ, ПОТРАТИВ ВСЕГО ЛИШЬ 15 СЕКУНД ВРЕМЕНИ?
Вопрос на консультации: "Скажите, а если я купил квартиру у юрлица (коллекторов) несколько лет назад, а сейчас узнал, что по ней кто-то судится, то её могут забрать?
Я Полез в реестры и проверил эту информацию.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ УДИВИЛ И ОГОРЧИЛ!
На момент покупки квартиры уже 1.5 года шло судебное разбирательство по Иску Коллекторов - к бывшим собственникам квартиры об устранении препятствий в пользовании квартиры путем вселения, и о признании бывших собственников утратившими право пользования квартирой.
Есть ещё и встречный иск бывших собственников к Коллекторам, а также к нотариусу коллекторов "О признании действий противоправным и отмене решения о регистрации права собственности за коллекторами".
Знаете, чем закончился суд?
Коллекторам отказали, а регистрацию права собственности за ними признали недействительной!
А знаете чем это грозит для того, кто купил квартиру у коллекторов?
Да её просто заберут!
Последнюю сделку даже могут не принять во внимание.
Какие ошибки допустил покупатель?
1. Не проверил квартиру и бывших владельцев по судебным базам.
2. Не сделал опрос соседей о том, какая истинная история квартиры.
3. Не обратил внимание на то, что регистрацию за коллекторами сделал нотариус из совершенно другого нотариального округа.
4. Не потребовал встречи с предыдущими владельцами.
ВАЖНО!
Сделку удостоверил очень именитый нотариус областного центра с огромным опытом работы, что лишний раз подтверждает то, что нотариусы, как правило, НЕ ПРОВЕРЯЮТ подводные камни, они смотрят только реестры прав собственности, должников и исполнительных производств по состоянию "НА СЕЙЧАС"!
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