ПРЕДСТАВЬТЕ! СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МОГ СБЕРЕЧЬ ДЕНЕГ, ПОТРАТИВ ВСЕГО ЛИШЬ 15 СЕКУНД ВРЕМЕНИ?

Вопрос на консультации: "Скажите, а если я купил квартиру у юрлица (коллекторов) несколько лет назад, а сейчас узнал, что по ней кто-то судится, то её могут забрать?"

Я Полез в реестры и проверил эту информацию.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ УДИВИЛ И ОГОРЧИЛ!

На момент покупки квартиры уже 1.5 года шло судебное разбирательство по Иску Коллекторов - к бывшим собственникам квартиры об устранении препятствий в пользовании квартиры путем вселения, и о признании бывших собственников утратившими право пользования квартирой.

Есть ещё и встречный иск бывших собственников к Коллекторам, а также к нотариусу коллекторов "О признании действий противоправным и отмене решения о регистрации права собственности за коллекторами".

Знаете, чем закончился суд?

Коллекторам отказали, а регистрацию права собственности за ними признали недействительной!

А знаете чем это грозит для того, кто купил квартиру у коллекторов?

Да её просто заберут!

Последнюю сделку даже могут не принять во внимание.

Какие ошибки допустил покупатель?

1. Не проверил квартиру и бывших владельцев по судебным базам.

2. Не сделал опрос соседей о том, какая истинная история квартиры.

3. Не обратил внимание на то, что регистрацию за коллекторами сделал нотариус из совершенно другого нотариального округа.

4. Не потребовал встречи с предыдущими владельцами.

ВАЖНО!

Сделку удостоверил очень именитый нотариус областного центра с огромным опытом работы, что лишний раз подтверждает то, что нотариусы, как правило, НЕ ПРОВЕРЯЮТ подводные камни, они смотрят только реестры прав собственности, должников и исполнительных производств по состоянию "НА СЕЙЧАС"!

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