'Киевгорстрой' ввел в эксплуатацию первый дом ЖК 'Злагода' в Киеве

"Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию дом №1 жилого комплекса "Злагода". Соответствующий сертификат готовности опубликован на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

По словам Главы правления — президента Холдинговой компании Игоря Кушнира, "Злагода" стало очередным введенным силами "Киевгорстроя" объектом, принятым от "Укрбуда".

"Очередная наша маленькая, но победа в контексте достройки объектов Укрбуда. Злагода стал 8м комплексом, который "Киевгорстрой" закончил и сдал в эксплуатацию.

Думаю, не последнюю роль сыграл в этом деле новосозданный ДІАМ. Мы впервые за много лет не столкнулись с необоснованными придирками, формальностями из-за разделительных знаков и прочей волокитой. Работают люди, респект!

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А еще — благодарность команде "Киевгорстроя"! Никогда об этом не говорил, но они тоже работают, иногда сверх меры. Благодаря этому, нам удается не только достраивать комплексы Укрбуда, но и с оптимизмом смотреть на новые задачи!" — отметил Игорь Кушнир.

В ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.