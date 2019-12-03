Добровольцам с Донбасса готовятся дать 75% скидки на квартплату

Верховная Рада собирается предоставить украинским воинам-добровольцам государственные социальные льготы, среди которых 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги.

4 декабря Рада во втором чтении и в целом собирается рассмотреть соответствующий законопроект №2045-1, сообщается на парламентском сайте.

Согласно этому законопроекту, в случае его принятия воины добровольческих формирований, которые воевали на Донбассе, получат статус "участника боевых действий" со всеми вытекающими льготами.

Добровольцам хотят предоставить право 75% скидки на квартплату и коммунальные услуги. pixabay.com

На данный момент, добровольцы остаются социально незащищенными и лишены соответствующих государственных гарантий, так как не входят в состав официальных военных формирований.

Несмотря на то, что участники добровольческих формирований принимали непосредственное участие в АТО, они пока не имеют статуса участников боевых действий.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, таких добровольцев около 3000.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом чтении законопроект №2045-1 Рада приняла 29 октября.

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