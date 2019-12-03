Добровольцям з Донбасу готуються дати 75% знижку на квартплату

Верховна Рада збирається надати українським воїнам-добровольцям державні соціальні пільги, серед яких 75% знижки на квартплату і комунальні послуги.

4 грудня Рада в другому читанні і в цілому збирається розглянути відповідний законопроект №2045-1, повідомляється на парламентському сайті.

Згідно з цим законопроектом, у разі його прийняття воїни добровольчих формувань, які воювали на Донбасі, отримають статус "учасника бойових дій", а з ним і ряд пільг.

Добровольцям хочуть надати право 75% знижки на квартплату і комунальні послуги. pixabay.com

На даний момент, добровольці залишаються соціально незахищеними і позбавлені відповідних державних гарантій, тому що не входять до складу офіційних військових формувань.

Незважаючи на те, що учасники добровольчих формувань брали безпосередню участь в АТО, вони поки не мають статусу учасників бойових дій.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, таких добровольців близько 3000.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому читанні законопроект №2045-1 Рада прийняла 29 жовтня.

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