Плюсы многофункциональных ЖК в Киеве объяснили на примере Boston Creative House

Проснуться утром, выпить кофе, собрать себя и детей. Спуститься на первый этаж, зайти в кафе и позавтракать. Затем — подняться на третий, чтобы оставить детей в детском саду. А самому подъехать на четвертый этаж в офис.

Это примерный распорядок дня жителя многофункционального комплекса — здания, где находятся как жилые апартаменты, так и офисы, коворкинги, учебные заведения и рестораны. Подобные комплексы часто встречаются в Северной Америке, Европе и Азии. И тренд постепенно приходит в Украину.

Один из ярких примеров такого подхода в Киеве — Boston Creative House, который в скором времени появится на Почайне. В нем разместят больше 600 апартаментов, а также детский сад, центры для детей, площади под офисы и заведения. А рядом обустроят большой парк, где можно будет отдыхать и заниматься спортом.

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Вот три причины, чем подобные многофункциональные комплексы могут сделать жизнь их жителей лучше.

Экономия времени

В Boston Creative House офисы и коворкинги находятся прямо в комплексе — поэтому время в пути к ним сводится к минимуму. Еще десять лет назад почти половина жителей Киева тратила на дорогу на работу около 40 минут. Учитывая автомобилизацию города и рост количества пробок, сейчас этот показатель увеличился еще больше.

Кроме того, в Boston Creative House расположится детский сад. И это — тоже экономия времени для родителей. По данным опроса сервиса HopSkipDrive, почти половина американцев тратит в среднем пять часов в неделю на то, чтобы отвезти и забрать ребенка. А треть — почти десять.

Многие респонденты отмечают, что перевозка детей до занятий и обратно мешает их работе — и во многих случаях даже ставит перспективы карьеры под угрозу. А в Boston Creative House детский сад расположен прямо в здании — можно отвести детей просто по ходу на работу.

Здоровье

Рядом с комплексом будут располагаться беговые и велодорожки, баскетбольная площадка, скейт-парк и велосипедная парковка. Вместе с большим парком это создает пространство для занятий спортом и отдыхом. И находится оно всего в нескольких минутах от квартиры.

По данным исследовательской компании Dstillery, чем дольше человек добирается до спортзала, тем реже он туда ходит. Так, люди, которые живут от места для тренировок в шести километрах, посещают его больше пяти раз в месяц. А тем, кому нужно ехать больше восьми — всего раз. Исследователи отмечают: убрать барьеры — а длинная дорога относится к таким — один из главных факторов при занятиях спортом.

В Boston Creative House также обустроят большой парк, а расположение ЖК позволяет быстро добраться до зеленых территорий района и речки Почайной. И это также большой плюс для хорошего самочувствия — доказано, что люди, которые проводят на природе от двух часов в неделю, чувствуют себя лучше как физически, так и эмоционально.

Общий уровень счастья

Минимум времени на поездку на работу, спортивная инфраструктура в минутах ходьбы, парки и скверы рядом с домом — все это положительно влияет на эмоциональное состояние и банально увеличивает удовольствие от жизни.

К примеру, нобелевский лауреат по экономике Даниел Канеман в одном из своих исследований пришел к выводу, что люди переживают больше негативных эмоций именно во время пути в офис. А анализ компании Mercer показал, что подобные долгие поездки напрямую связаны со стрессом и возникновением депрессии.

Сэкономленное время на бесконечных поездках можно потратить на вещи, которые действительно приносят удовольствие. Например — больше проводить времени с семьей. Это возможность расслабиться и восстановить силы — а по мнению многих ученых, также шанс стабилизировать эмоциональное состояние и более качественно воспитать детей.

Или можно больше времени тратить на хобби. Американские исследователи пришли к выводу, что приятное времяпровождение ведет к снижению давления и уровня стресса, а также помогает предотвратить ожирение. В конечном счете, освобожденное от рутинных задач время — это возможность делать то, что хочется. Глобально — больше внимания уделять самой жизни.